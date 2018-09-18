Сбербанк на Юге и Северном Кавказе выдал рекордную сумму ипотечных кредитов

18 Сент. 11:03 2018-09-18T11:03:29+03:00

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В 1-м полугодии Юго-Западный банк ПАО Сбербанк выдал 49,3 млрд рублей ипотечных кредитов, из них 7,2 млрд - по Ставропольскому краю.

Темп прироста выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии в Ставропольском отделении составил 64,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Это стало возможным благодаря исторически низким процентным ставкам на ипотеку, а также благодаря широкому внедрению уникальных сервисов банка, в частности порталу «ДомКлик», - говорит управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Алексей Чванов. - При его использовании клиенту необходимо посетить банк только при подписании кредитного договора. Все остальные вопросы клиент может решить, не выходя из дома или офиса. Найти объект недвижимости в интересующем его районе, согласовать с агентством недвижимости или собственником жилья условия по покупке, подготовить необходимую документацию, проверить юридическую чистоту сделки, заказать отчет об оценке и записаться на удобное время к менеджеру ипотечного кредитования для подписания кредитного договора.

Портал «ДомКлик» занял 1-е место в номинации «Сервисы» во Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета-2018». На портале активно расширяется витрина предлагаемых объектов недвижимости и на текущий момент размещено более полумиллиона предложений о продаже недвижимости - как от партнеров банка, так и от собственников. При этом, выбирая для покупки объект, клиенты получают скидку на ипотеку в размере 0,3%.

Большой популярностью также пользуется сервис «Электронной регистрации сделки», когда продавец и покупатель, не выходя из офиса банка, подают документы в Регистрационную службу без обращений в МФЦ. Оформляя услугу «Сервис безопасных расчетов», участники сделки также не встречаются для перечисления средств. После обновления информации на ресурсе о регистрации права средства автоматически направляются на счет продавца.

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