2018-09-18T12:14:12+03:00
Происшествия

За «iPhone 7» полицейский из Кисловодска два года прятал дома преступника в розыске

Теперь посадят обоих
Евгения СОКОРЕВА
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В Кисловодске в доме у полицейского нашли разыскиваемого преступника. Им оказался дальний родственник сотрудника МВД.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольского краевого суда, командир взвода отдельной роты патрульно-постовой службы Аванян согласился спрятать нарушителя в обмен на телефон «iPhone 7».

- Он узнал, что по постановлению судьи Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 15 марта 2016 года, в розыске находится его дальний родственник Восканян, - объяснили в ведомстве. - Используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, он предоставил родственнику своё жилище для проживания и сообщал ему последние сведения о ходе его розыска.

Полицейский во всем сознался и за злоупотребление полномочиями его приговорили к лишению свободы сроком на 1 год условно. В ближайшее время состоится суд и над его родственником - его разыскивали как руководителя преступной группы, которая промышляла незаконной банковской деятельностью.

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