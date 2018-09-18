Житель Кисловодска продал авто и уехал воевать к террористам в Сирию
На Ставрополье за попытку примкнуть к террористам осудили жителя Кисловодска. В 2014 году Загаштоков захотел вступить в состав незаконного вооруженного формирования в Сирии для ведения войны против правительственных сил. Чтобы добраться до места, он тогда нашел проводника и продал свою машину, чтобы купить "билет" на переправку через турецко-сирийскую границу.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольского городского суда, Загаштокова успели задержать в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии.
- В судебном заседании подсудимый Загаштоков вину в совершении инкриминируемого ему преступления полностью признал, но от дачи показаний отказался, - рассказали в ведомстве. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.
Приговор в силу еще не вступил.