Житель Кисловодска продал авто и уехал воевать к террористам в Сирию

18 Сент. 13:03 2018-09-18T13:03:48+03:00

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На Ставрополье за попытку примкнуть к террористам осудили жителя Кисловодска. В 2014 году Загаштоков захотел вступить в состав незаконного вооруженного формирования в Сирии для ведения войны против правительственных сил. Чтобы добраться до места, он тогда нашел проводника и продал свою машину, чтобы купить "билет" на переправку через турецко-сирийскую границу.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольского городского суда, Загаштокова успели задержать в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

- В судебном заседании подсудимый Загаштоков вину в совершении инкриминируемого ему преступления полностью признал, но от дачи показаний отказался, - рассказали в ведомстве. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор в силу еще не вступил.