В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейских
Дагестанскими следователями возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
По версии следствия, 13 сентября 2018 года примерно в 22 часа у села Костек Хасавюртовского района сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль.
Однако водитель открыл огонь по представителям сил правопорядка и попытался скрыться. Ответной стрельбой сотрудников правоохранительного органа бандит был убит.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего,
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