В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейских

18 Сент. 14:01 2018-09-18T14:01:53+03:00

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Дагестанскими следователями возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По версии следствия, 13 сентября 2018 года примерно в 22 часа у села Костек Хасавюртовского района сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль.

Однако водитель открыл огонь по представителям сил правопорядка и попытался скрыться. Ответной стрельбой сотрудников правоохранительного органа бандит был убит.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего,