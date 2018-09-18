2018-09-18T14:44:12+03:00
Общество

В РАНХиГС начала работу Президентская программа подготовки управленческих кадров

Обучение начали более 60 руководителей учреждений здравоохранения и учреждений культуры из пяти субъектов СКФО
Татьяна ГУЩИНА
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Более 60 руководителей учреждений здравоохранения и учреждений культуры из пяти субъектов СКФО съехались в Пятигорск.Более 60 руководителей учреждений здравоохранения и учреждений культуры из пяти субъектов СКФО съехались в Пятигорск.
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18 сентября, в Северо-Кавказском институте-филиале РАНХиГС в Пятигорске стартовала Президентская программа повышения квалификации руководителей учреждений здравоохранения и культуры.

В рамках программ «Управление в сфере здравоохранения» и «Управление в сфере культуры» обучение начали более 60 руководителей учреждений здравоохранения и учреждений культуры из пяти субъектов Северо-Кавказского федерального округа - Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и Дагестана.

Для реализации госпрограмм регионы активно используют проектный подход. Это необходимо в повседневной работе государственных структур как в федеральном центре, так и в субъектах. Президентская программа рассчитана на то, чтобы повысить качество работы сотрудников руководящего звена в соответствии с требованиями законодательства и приоритетами социально-экономического развития всех регионов России.

- Большая часть времени будет отведена разработке проектов – это основа обучения, - рассказала замдиректора, доктор экономических наук, профессор Наталья Киселева. - Содержательная часть программы также включает лекции-диалоги с приглашенными экспертами министерств, ведомств, бизнес-структур региона СКФО и тренинги по развитию личных компетенций.

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