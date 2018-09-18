2018-09-18T14:58:07+03:00
Происшествия

В Ставрополе при столкновении двух маршруток пострадала женщина

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе произошло столкновение двух маршрутных такси, есть пострадавший. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по краю.

- На проспекте Карла Маркса водитель пассажирского микроавтобуса "Мерседес" остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент в него въехала другая пассажирская маршрутка - "ГАЗель", двигающаяся позади, - уточнили правоохранители.

По данным ГИБДД, с ушибом ноги и руки в больницу был доставлен пассажир "ГАЗели". Другие участники автоаварии травм не получили.

- В момент столкновения в салоне "Мерседеса" находились 12 человек, в салоне "ГАЗели" - 10. Транспортные средства выполняли внутригородские маршруты. Выяснилось, что у водителя отечественного автомобиля за последние 2 года штрафов за нарушение ПДД не имелось, 45-летний ставропольчанин был трезв, - уточнили в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка.

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