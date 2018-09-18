2018-09-18T15:13:43+03:00
Общество

Хирург из Кабардино-Балкарии спас в Москве безнадежного пациента с онкологией

Али Мудунов взялся за операцию, когда все врачи - даже зарубежные - от больного отказались
Евгения СОКОРЕВА
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Мудунов входит в тройку лучших хирургов-онкологов в миреМудунов входит в тройку лучших хирургов-онкологов в мире
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Хирург-онколог из Кабардино-Балкарии Али Мудунов прооперировал пациента с раковой опухолью горла. Помочь больному не решился никто - даже за рубежом. Уникальная операция прошла в знаменитом центре онкологии имени Блохина в Москве.

- Врачи взялись за то, от чего отказались другие даже зарубежные клиники, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в КБГУ. - Мужчине с диагнозом рак горла вместе с опухолью пришлось удалить часть носоглотки и верхней челюсти, а потом заново их воссоздать из тканей, взятых с плеча самого пациента.

В университете отметили, что Али Мудунов еще будучи студентом подавал большие надежды и педагоги с гордостью провожали его в столицу после выпуска. Сегодня хирург из КБР входит в тройку лучших хирургов-онкологов в мире.

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