Хирург из Кабардино-Балкарии спас в Москве безнадежного пациента с онкологией
Хирург-онколог из Кабардино-Балкарии Али Мудунов прооперировал пациента с раковой опухолью горла. Помочь больному не решился никто - даже за рубежом. Уникальная операция прошла в знаменитом центре онкологии имени Блохина в Москве.
- Врачи взялись за то, от чего отказались другие даже зарубежные клиники, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в КБГУ. - Мужчине с диагнозом рак горла вместе с опухолью пришлось удалить часть носоглотки и верхней челюсти, а потом заново их воссоздать из тканей, взятых с плеча самого пациента.
В университете отметили, что Али Мудунов еще будучи студентом подавал большие надежды и педагоги с гордостью провожали его в столицу после выпуска. Сегодня хирург из КБР входит в тройку лучших хирургов-онкологов в мире.