Готовность энергетиков СКФО к холодам проверит спецкомиссия

18 Сент. 15:57 2018-09-18T15:57:00+03:00

В МРСК Северного Кавказа рассказали, что уже сделано накануне осенне-зимнего периода

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Холода - не за горами. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей ПАО «МРСК Северного Кавказа» завершает подготовку энергообъектов к работе в предстоящий осенне-зимний период во всех регионах СКФО. По словам первого заместителя гендиректора - главного инженера МРСК Северного Кавказа Бориса Мисирова, «все работы идут в соответствии с установленным графиком и будут выполнены в срок».

Подготовку к очередному ОЗП энергетики начинают еще весной. С начала года энергетики филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» отремонтировали почти 300 км линий электропередачи различного класса напряжения, 240 трансформаторных подстанций. Не сбавляют темпы энергетики филиала «Каббалкэнерго». За 8 месяцев они отремонтировали 276,5 км ЛЭП.

Завершают подготовку и в производственных подразделениях филиала «Ставропольэнерго». Среди прочих работ здесь капитально отремонтировали 826 трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, 17 трансформаторов общей мощностью 98,6 МВА, 314 выключателей 6-110 кВ.

В АО «Чеченэнерго» пополнили автопарк спецтехники. Более 100 единиц новых автомобилей выйдут на линии в республике. Согласно утвержденному плану-графику специалисты компании также ведут капремонт энергооборудования. На сегодняшний день энергетики отремонтировали линии общей протяженностью 494,7 км, 132 силовых трансформатора.

В Северной Осетии энергетики выполнили ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Ардон», обеспечивающей электроэнергией Дигорский, Кировский и Ирафский районы.

Помимо прочих работ, в филиалах МРСК Северного Кавказа для подготовки персонала к прохождению самого ответственного осенне-зимнего периода и работе в условиях низких температур проведены противоаварийные тренировки, пробные плавки гололеда, сформирован аварийный резерв оборудования и материалов. Персонал в полной мере обеспечен средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и инструментом.

Готовность энергообъектов оценит специально созданная комиссия, которая уже приступила к двухэтапной предварительной проверке качества проведенных работ с выборочным посещением электросетевых объектов. Подтверждением качества проведенных работ станут «Паспорта готовности», которые получат филиалы компании и управляемые общества при положительном заключении авторитетной комиссии.

- Информация о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2018 - 2019 будет представлена гендиректору ПАО «Россети» Павлу Ливинскому, - пояснил генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев. - А степень готовности всего электросетевого комплекса страны к работе в период пиковых нагрузок будет обсуждаться на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет 3 - 6 октября в Москве».

Форум является площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, в том числе и актуальных проблем развития электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности. Председателем оргкомитета Международного форума «Российская энергетическая неделя» является министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.