Десятки тысяч бутылок поддельного алкоголя нашли в Северной Осетии

18 Сент. 16:59 2018-09-18T16:59:28+03:00

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На одном из предприятий Северной Осетии нашли 42 тысячи бутылок поддельной алкогольной продукции. Их уже изъяли полицейские.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, фальсификат не был маркирован федеральными специальными марками. Нашли на месте и 3 млн этикеток наименованием различных торговых марок водки.

Стоимость находки полицейские оценили в 7 млн рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сообщили в МВД Северной Осетии.