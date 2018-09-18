2018-09-18T18:21:52+03:00
Общество

В Ставрополе пройдет урок финансовой грамотности от специалистов Центробанка

Они расскажут о безопасном использовании банковских карт и работе микрофинансовых организаций
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе 22 сентября пройдет День открытых дверей от Банка России. В Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России посетителям покажут уникальный музейно-экспозиционный фонд, макеты самых новых банкнот и монет, а главное - расскажут, как не потерять деньги.

- В этот день будет работать лекторий финансовой грамотности, где специалисты Банка России расскажут о безопасном использовании банковских карт, о том, как выстраивать отношения с микрофинансовыми организациями, о картах «Мир» и многом другом, - рассказали "КП" в пресс-службе Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Отмечается, что прийти на акцию повышения финансовой грамотности можно всей семьей. Для взрослых и детей подготовили мастер-классы, деловые игры, викторины и правовую лотерею.

- Мы хотим не только рассказать о своей работе по финансовому просвещению жителей края – от школьников до пенсионеров, но и предоставить такую возможность представителям других организаций, которые тоже вносят свой вклад в повышение финансовой грамотности, добровольно занимаются просвещением потребителей финансовых услуг, – добавил заместитель управляющего Отделением Ставрополь Игорь Шапин.

Чтобы принять участие в Дне открытых дверей, нужно взять с собой паспорт. Место проведения: улица Ленина, 286.

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