В Дагестане задержаны фальшивомонетчики, изготовившие поддельные банкноты на 30 млн рублей

19 Сент. 08:16 2018-09-19T12:48:41+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане двух человек по подозрению в изготовлении поддельных купюр.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из республики.

- Проведены обыски в городах Махачкала и Каспийск по адресам проживания фигурантов данного уголовного дела. Полицейскими после обыска были обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей на сумму около 30 млн рублей, а также заготовки на сумму более 100 млн рублей, - уточнили в пресс-службе МВД Дагестана.

Полицейские изъяли специальное оборудование, в том числе клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер и другие предметы для печатания фальшивых купюр. Сейчас они устанавливают соучастников преступления.