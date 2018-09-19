В КБР введен карантин по бешенству
Распоряжением главы Кабардино-Балкарии в части города Чегема установлен карантин по бешенству. Об этой информации сообщается на официальном сайте главы республики.
- В связи с выявлением случая заболевания бешенством животного в Чегеме установить карантин на части территории города, ограниченной улицами Кярова, Лагерной, Свободы и переулком Садовый, сроком на два месяца, - уточняется в тексте распоряжения.
В период карантина в указанных районах будет строго запрещен выпас и выгул домашних животных, в том числе собак и кошек, а также любая торговля домашними животными.
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