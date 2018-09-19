2018-09-19T10:52:23+03:00
Происшествия

В Ставрополе задержан мужчина, поставивший "на счетчик" своего друга

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе задержан вымогатель, который пытался силой забрать у должника сумму в несколько десятков раз, больше чем изначальный долг.

Мужчина одолжил своему другу сто тысяч рублей. Через некоторое время потребовал долг назад. Когда должник не смог выплатить нужную сумму в срок, его поставили «на счетчик».

Сумма, которую вымогатель силой требовал у приятеля, со ста тысяч внезапно выросла до двух миллионов 600 тысяч рублей. Тот обратился в полицию.

- Местный житель с помощью насилия вымогал у своего знакомого деньги, которые тот занял и не вернул по какой-то причине своевременно. Ставрополец потребовал с потерпевшего два миллиона 600 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Против вымогателя возбуждено уголовное дело. Он задержан. За нарушение ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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