В Ставрополе задержан мужчина, поставивший "на счетчик" своего друга
В Ставрополе задержан вымогатель, который пытался силой забрать у должника сумму в несколько десятков раз, больше чем изначальный долг.
Мужчина одолжил своему другу сто тысяч рублей. Через некоторое время потребовал долг назад. Когда должник не смог выплатить нужную сумму в срок, его поставили «на счетчик».
Сумма, которую вымогатель силой требовал у приятеля, со ста тысяч внезапно выросла до двух миллионов 600 тысяч рублей. Тот обратился в полицию.
- Местный житель с помощью насилия вымогал у своего знакомого деньги, которые тот занял и не вернул по какой-то причине своевременно. Ставрополец потребовал с потерпевшего два миллиона 600 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Против вымогателя возбуждено уголовное дело. Он задержан. За нарушение ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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