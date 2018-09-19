В Ставрополе дебошир нахамил полицейскому в гражданском и получил по голове

19 Сент. 11:54 2018-09-19T11:54:09+03:00

Сотрудник ГАИ скрутил пьяного хулигана в свободное от службы время

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В краевой столице полицейский, будучи не на службе, скрутил и передал коллегам пьяного хулигана.

Сотрудник Госавтоинспекции Евгений Алышев случайно увидел, как в магазине дебоширит покупатель. На просьбу поумерить пыл и извиниться за оскорбления перед продавцом мужчина набросился, как оказалось, на правоохранителя.

- Полицейский применил к нарушителю физическую силу, обездвижил его и вызвал наряд полиции, - рассказали "КП" в ГУ МВД России по СК. - Хулигана доставили в дежурную часть.

В отделении выяснилось, что буянил 28-летний житель Курского района. Объяснить причину своего поведения он отказался. За мелкое хулиганство мужчину оштрафовали и отпустили.