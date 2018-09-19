2018-09-19T12:49:48+03:00
Общество

Карачаево-Черкесия поможет родственникам погибших и пострадавших в ДТП в Воронежской области

В МЧС республики открыт телефон «горячей линии»
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В результате ДТП с участием двух автобусов в Воронежской области, которое произошло на трассе М-4 «Дон» поздно вечером 18 сентября, к сожалению, погибли и пострадали люди. Почти все они жители Карачаево-Черкесии, ехавшие из Москвы в республику.

По поручению главы КЧР Рашида Темрезова состоялось экстренное заседание Комиссии по ЧС, на котором был принят ряд решений. Первое - всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана помощь в проезде к месту происшествия в Воронежскую область. Для этого в региональном МЧС открыт телефон «горячей линии» 8-878-22-6-62-00. Родственникам погибших и пострадавших будет предоставлен транспорт. На месте властями Воронежской области организовано расселение родственников в гостиницах.

Также республика окажет всю возможную помощь в перевозе в республику тел погибших. Сейчас, когда списки пассажиров автобуса известны, на уровне администраций городов и районов республики будет устанавливаться связь с родственниками.

По распоряжению главы республики на место ДТП выехал министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов. Он будет оперативно решать вопросы, связанные с лечением пострадавших, их доставкой на спецтранспорте в республику или в федеральные медицинские учреждения для оказания дальнейшей высокотехнологичной помощи. Родственникам пострадавших можно обращаться по телефону министра 8-901-901-91-30.

Также решением комиссии по ЧС взято на контроль техническое состояние автотранспорта, осуществляющего перевозки людей, в том числе и коммерческого транспорта.

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