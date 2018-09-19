Турист из Америки погиб в Северной Осетии

19 Сент. 12:34 2018-09-19T12:37:22+03:00

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В горах Северной Осетии погиб турист из США. Тело иностранца нашли в ущелье Зариу на высоте 3 км. Спасатели узнали о трагедии от очевидцев сегодня в 4.30 утра.

- Через полчаса поступило сообщение, что пострадавший 55 лет скончался. По состоянию на 08.00 спасатели прибыли на место проведения эвакуации, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в ГУ МЧС России по РСО-Алания.

Сейчас тело туриста спускают на равнинную часть. Сотрудники Пригородного ОМВД готовятся к проведению следственных мероприятий.

- Проведение операции затрудняет сложный горный рельеф, - отметили в аварийной службе.