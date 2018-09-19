В Дагестане взялись за псевдоинвалидов
За липовые диагнозы возбудили несколько уголовных дел в Ботлихском районе
Фото: Архив-"КП"
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После проверки в одном из районов Дагестана на трех местных жителей завели уголовные дела по статье "мошенничество при получении выплат". Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, они получили липовые диагнозы и как инвалиды незаконно получали от государства денежную помощь.
- Общая сумма причиненного преступными действиями ущерба составила около 238 тыс. рублей, - добавили в ведомстве. - Материалы проверки по данным фактам прокуратура направила в следственные органы для осуществления уголовного преследования.
Мошенников нашли в Ботлихском районе.