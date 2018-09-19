2018-09-19T14:31:17+03:00
Общество

Полицейский из Ессентуков вытащил из канавы на Бермамыте попавших в беду туристов

В пострадавшей машине находились дети и женщины
Татьяна ГУЩИНА
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Сотрудник Госавтоинспекции из Ессентуков Артем Бабарицкий, находясь в отпуске на территории Карачаево-Черкесии, стал свидетелем аварии на горной дороге перевала Бермамыт. В ДТП попал экипаж научно-спортивного центра: у внедорожника, на котором ехали сотрудники центра, оторвалось колесо, и машина съехала в канаву. Водитель получил травму кисти. В салоне пострадавшего автомобиля находилось 5 человек: водитель, двое детей и две женщины.

Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе УГИБДД по СК, у попавших в беду людей не было средств мобильной связи, теплых вещей и продуктов.

- Артем Бабарицкий с помощью своего автомобиля помог вытащить внедорожник из канавы и оказал необходимую медицинскую помощь водителю, - добавили в пресс-службе ведомства. - Так как повреждения колеса внедорожника оказались серьезными, отремонтировать транспорт на месте не получилось.

Тогда сотрудник Госавтоинспекции вызвал помощь, а сам отвез женщин с детьми в Ессентуки, где они проживали. Водителю поломанного внедорожника Артем Бабицкий оставил свой мобильный телефон и продукты питания, чтобы он дождался помощи.

Когда внедорожник удалось доставить в Ессентуки, водитель вернул инспектору телефон.

После всего случившегосяв а адрес командира специализированного батальона ДПС Ессентуков поступило благодарственное письмо от директора Регионального научно-спортивного центра СКФО. В нем он отметил высочайший уровень профессионализма и неравнодушие сотрудника, который спас попавших в беду людей в горах.

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