Четверо пострадали в ДТП в Дагестане
На трассе "Кавказ" столкнулись отечественные легковушки
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Вчера поздним вечером в Дагестане возле села Кульзеб в аварии с двумя авто пострадали 4 человека.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском МВД, всех увезли в Центральную городскую больницу Кизилюрта.
- В 22:45 на 766 км Федеральной автодороги «Кавказ» в Кизилюртовском районе 27-летний житель села Первомайское Каякентского района, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», нарушил ПДД и допустил столкновение со следовавшей в попутном направлении автомашиной «ВАЗ-21099», под управлением 36-летнего жителя города Евлах Республики Азербайджан, - добавили в ведомстве.