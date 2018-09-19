2018-09-19T15:30:03+03:00
Звезды

В Ессентуках продается антикварный рояль за 1,3 миллиона рублей

Объявление о продаже редкого музыкального инструмента опубликовано на сайте бесплатных объявлений
Татьяна ГУЩИНА
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В Ессентуках продается редкий антикварный рояль за 1,3 миллиона рублей. Объявление о продаже музыкального инструмента появилось на сайте бесплатных объявлений. Хозяин рояля указал, что инструмент выпущен одной из самых известных австрийских фирм-производителей Schweighofer в 1875 году. Однако, несмотря на солидный возраст в почти 150 лет, у рояля ручной работы до сих пор хороший звук, правда, потребуется некоторая реставрация.

В описании также упоминаются клавиши из слоновой кости, молотки с французским войлоком и чугунная станина.

Как отмечает автор, возможен торг. Но в целом, владелец хочет получить за инструмент 1,3 миллиона рублей.

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