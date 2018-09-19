На Ставрополье посадили экс-начальника районного следкома

19 Сент. 15:48 2018-09-19T15:50:09+03:00

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В Ессентуках осудили бывшего руководителя следственного отдела по Предгорному району Сергея Белевцова. За вымогательство 1,5 млн рублей его приговорили к 8 годам тюрьмы.

В 2015 году он через майора Алексея Смолякова требовал деньги от жителя Ессентуков, обвиняемого в коммерческом подкупе.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Ставропольском краевом суде, заседание прошло сегодня.

По информации источника в правоохранительных органах, Белевцова также оштрафовали на 1,5 миллиона, а его подельника Смолякова посадили на 7,5 лет и присудили выплатить такой же штраф.