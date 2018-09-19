2018-09-19T15:50:09+03:00
Происшествия

На Ставрополье посадили экс-начальника районного следкома

Полковник юстиции Сергей Белевцов вымогал у жителя Ессентуков 1,5 млн рублей
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ессентуках осудили бывшего руководителя следственного отдела по Предгорному району Сергея Белевцова. За вымогательство 1,5 млн рублей его приговорили к 8 годам тюрьмы.

В 2015 году он через майора Алексея Смолякова требовал деньги от жителя Ессентуков, обвиняемого в коммерческом подкупе.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Ставропольском краевом суде, заседание прошло сегодня.

По информации источника в правоохранительных органах, Белевцова также оштрафовали на 1,5 миллиона, а его подельника Смолякова посадили на 7,5 лет и присудили выплатить такой же штраф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод
Эксклюзивные автомобили от SKODA теперь можно купить и в Минводах
Рамзан Кадыров предложил ввести военное образование в школах
В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей
Владикавказ накрыло облако шашлычного дыма
Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде
Тысячи фальшивых долларов США нашли у жителей Владикавказа
Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»
Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео
За взятку следователю житель Пятигорска заплатит 5 миллионов и сядет на 5 лет
В Кабардино-Балкарии без вести пропал 23-летний парень
Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии
Пожилой ставрополец изнасиловал 31-летнюю дочь
В Пятигорске водитель сбил насмерть пешехода и спрятался на даче
Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение 3 млн рублей из пенсионного фонда
В КБР обезврежена мощная бомба
В Дагестане произошло подводное землетрясение
В Ингушетии передано в суд дело террористов, пытавшихся подорвать имама
Владимир Васильев поручил построить в селе Миатли новую школу взамен сгоревшей
В Пятигорске иномарка сбила насмерть пешехода и скрылась
В Чечне торжественно открыт третий православный храм