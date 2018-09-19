Ставрополье собрало рекордный курортный сбор
Плановый показатель оказался выше на 1,5 млн рублей
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае обсудили туристический успех региона и подсчитали, сколько денег от налогового сбора получила казна.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе губернатора СК, цифра всех приятно удивила.
- На 1 сентября 2018 года было собрано 85 миллионов рублей. Это на 1,5 миллиона больше плановых показателей, - сообщили в ведомстве.
Деньги потратят на благоустройство.
Отмечается, что за январь-август курорты КМВ посетили 710 тыс туристов. Это на 9% больше, чем в прошлом году.