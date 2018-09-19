Ставрополье собрало рекордный курортный сбор

19 Сент. 17:01 2018-09-19T17:01:04+03:00

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В Ставропольском крае обсудили туристический успех региона и подсчитали, сколько денег от налогового сбора получила казна.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе губернатора СК, цифра всех приятно удивила.

- На 1 сентября 2018 года было собрано 85 миллионов рублей. Это на 1,5 миллиона больше плановых показателей, - сообщили в ведомстве.

Деньги потратят на благоустройство.

Отмечается, что за январь-август курорты КМВ посетили 710 тыс туристов. Это на 9% больше, чем в прошлом году.