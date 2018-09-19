2018-09-19T17:35:25+03:00
Общество

Салют на День города в Ставрополе 2018: время и место

Фейерверк запустят сразу с двух площадок
Евгения СОКОРЕВА
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Салют на День города в Ставрополе 2018 по традиции запустят в конце дня, как торжественное завершение праздника. Время не меняется уже много лет - фейерверк раскроется в небе ровно в десять часов вечера после концерта.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, в этом году одновременно запустят два салюта. Один на Площади Ленина, другой в Парке культуры и отдыха Победа.

Напомним, День города и края пройдет уже в эту субботу, 22 сентября. В этот день пройдут десятки мероприятий по всему городу: джаз-концерты с участием групп из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, рок-фестиваль, шоу канатоходцев из Дагестана и многое другое. Гвоздем программы станет выступление Сергея Лазарева.

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