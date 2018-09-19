2018-09-19T18:21:15+03:00
Общество

Старейшины Карачаево-Черкесии просят не поддаваться на провокации из-за событий в КБР

Михаил ЮЖНЫЙ
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Межнациональный Совет общественных организаций Карачаево-Черкесии обратился к жителям Карачаево-Черкесской Республики в связи с последними событиями, происходящими на территории Кабардино-Балкарской Республики.

- За последние сутки в сети Интернет распространяется провокационная информация с призывами к жителям республики принять участие в событиях на территории Кабардино-Балкарской Республики, - Данная информация не соответствует действительности, а ситуация находится под контролем органов власти Кабардино-Балкарской Республики. В связи с этим просим Вас: - не принимать во внимание пропаганду националистических идей в сети Интернет, в какой бы внешне справедливой и привлекательной форме они не преподносились; - не позволять вовлекать себя, членов семьи и других близких людей в протестные акции, проводимые на территории Кабардино-Балкарской Республики.

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