Дагестан готовится к международному фестивалю русских театров

19 Сент. 18:52 2018-09-19T18:52:15+03:00

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В Дагестане со 2 по 9 октября состоится пятый международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья. Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в Минкультуры республики, он пройдет в Махачкале.

Ожидаются ведущие театральные коллективы – Центральный академический театр Российской армии, Азербайджанский русский драмтеатр им. Вургуна, Тбилисский русский драматический театр имени А. Грибоедова, коллектив русских театров Албании, учебный театр театрального института имени Б. Щукина, коллективы театров Северного Кавказа.

Фестиваль проводится в Дагестане с 2007 года, неизменно ярко и празднично. Открытие ознаменуется костюмированным шествием театров народов Дагестана и фольклорных коллективов, вторая часть продолжится в стенах Русского театра спектаклем Центрального академического театра Российской армии «Царь Федор Иоаннович».