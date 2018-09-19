В Чечне на «Грозненском море» устроят гонки лодок на солнечных батареях

19 Сент. 19:58 2018-09-19T19:59:10+03:00

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В Чечне с 21 по 23 сентября пройдут международные соревнования «Солнечная регата», в которых участники из 15 регионов России будут состязаться на лодках, движущихся на солнечной энергии. Регата пройдетна Чернореченском водохранилище, известном в республике под названием «Грозненское море». Участникам предстоит состязаться в скорости, выносливости и маневренности.

Также в рамках состязаний пройдут семинары и форум для педагогов и наставников, работающих в сети центров детского творчества и центров профориентации.

Само мероприятие приурочено празднованию 200-летия столицы Чечни — города Грозный. Первые соревнования «Солнечная регата» состоялись в 2014 году в московском спорткомплексе «Лужники» и с тех пор ежегодно проводятся в разных регионах нашей страны. Специально для участия в подобных мероприятиях студенты технических и судостроительных вузов проектируют и создают лодки с двигателями на солнечных батареях. Со временем гонки получили международный статус, так как в них регулярно принимают участие зарубежные команды.