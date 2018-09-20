В ДТП в Дагестане погиб 28-летний парень

20 Сент. 08:14 2018-09-20T09:17:38+03:00

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На федеральной трассе Кавказ в Дагестане, 18 сентября, недалеко от селения Новая Урада, поздно вечером, легковой автомобиль сбил пешехода, который пытался перейти дорогу.

От полученных травм, молодой человек (28 лет) умер на месте. Помочь ему срочно прибывшие по вызову многочисленных очевидцев аварии медики уже не успели.

За рулем "Приоры" оказался 47-летний житель селения Ленинаул. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением автотранспорта. Сейчас идет выяснение всех подробностей трагического ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.