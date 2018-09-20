2018-09-20T09:17:12+03:00
Происшествия

В Кисловодске в ДТП пострадали человека

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 человека оказались в больнице, в том числе 2 детей, в результате крупной недавней автоаварии в Кисловодске.

По предварительной версии, вечером 19 сентября на улице Прудная водитель автомобиля «ВАЗ-21093», по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «GRЕАТ WАLL».

С многочисленными переломами и серьезными травмами госпитализированы были водитель и 3 пассажира отечественного автомобиля. 13-летняя и 15-летняя кисловодчанки в момент ДТП находились на заднем пассажирском сидении, не пристегнутые ремнями безопасности.

19-летний водитель «ВАЗа», также житель Кисловодска, имеет водительский стаж – всего 1 год, при госпитализации у него взята кровь на установление состояния опьянения.

Водитель внедорожника в ДТП не пострадал. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности водителей устанавливается. Решается вопрос о возбужлении уголовного дела.

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод
Эксклюзивные автомобили от SKODA теперь можно купить и в Минводах
Рамзан Кадыров предложил ввести военное образование в школах
В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей
Владикавказ накрыло облако шашлычного дыма
Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде
Тысячи фальшивых долларов США нашли у жителей Владикавказа
Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»
Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео
За взятку следователю житель Пятигорска заплатит 5 миллионов и сядет на 5 лет
В Кабардино-Балкарии без вести пропал 23-летний парень
Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии
Пожилой ставрополец изнасиловал 31-летнюю дочь
В Пятигорске водитель сбил насмерть пешехода и спрятался на даче
Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение 3 млн рублей из пенсионного фонда
В КБР обезврежена мощная бомба
В Дагестане произошло подводное землетрясение
В Ингушетии передано в суд дело террористов, пытавшихся подорвать имама
Владимир Васильев поручил построить в селе Миатли новую школу взамен сгоревшей
В Пятигорске иномарка сбила насмерть пешехода и скрылась
В Чечне торжественно открыт третий православный храм