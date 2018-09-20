В Кисловодске в ДТП пострадали человека

20 Сент. 09:16 2018-09-20T09:17:12+03:00

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4 человека оказались в больнице, в том числе 2 детей, в результате крупной недавней автоаварии в Кисловодске.

По предварительной версии, вечером 19 сентября на улице Прудная водитель автомобиля «ВАЗ-21093», по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «GRЕАТ WАLL».

С многочисленными переломами и серьезными травмами госпитализированы были водитель и 3 пассажира отечественного автомобиля. 13-летняя и 15-летняя кисловодчанки в момент ДТП находились на заднем пассажирском сидении, не пристегнутые ремнями безопасности.

19-летний водитель «ВАЗа», также житель Кисловодска, имеет водительский стаж – всего 1 год, при госпитализации у него взята кровь на установление состояния опьянения.

Водитель внедорожника в ДТП не пострадал. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности водителей устанавливается. Решается вопрос о возбужлении уголовного дела.