Ессентукский полицейский, давший отпор вооруженным бандитам, награжден медалью «За отвагу»

20 Сент. 09:53 2018-09-20T09:53:04+03:00

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В Ессентуках наградили медалью «За отвагу» сотрудника патрульно-постовой службы городского отдела МВД Александра Призова. В октябре минувшего года он вместе с напарником остановили на одной из улиц города-курорта двоих мужчин для проверки документов. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД России по Ставропольскому краю, в ходе формальной процедуры один из проверяемых неожиданно достал пистолет и дважды выстрелил в Александраи его напарника, причинив ему касательное ранение.

- Александр Призов, будучи тяжело раненным, нашел в себе силы ответить огнем, и ликвидировал вооруженного преступника, - добавили в ведомстве. - Второму преступнику удалось скрыться, но потом его нашли по горячим следам.

Награждение полицейского состоялось в торжественной обстановке: медаль Александру Призову вручил замначальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю Михаил Коробкин.