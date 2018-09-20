2018-09-20T11:23:17+03:00
Происшествия

В Невинномысске школьник надышался газом и умер на лавочке

Мальчику было всего 14 лет
Алена БЕЛЯЕВА
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В Невинномысске школьник надышался газом и умер на лавочке. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, днем 16 сентября нынешнего года тело подростка было найдено около одной из городских многоэтажек.

Следователи выяснили, что двое друзей купили в местном магазинчике баллончик с газом для портативных газовых приборов и начали его вдыхать. В результате их действий, 14-летнему подростку стало плохо и он потерял сознание. Происходящее увидела из своего окна одна из жительниц дома. Женщина немедленно вызвала машину "Скорой помощи", но медикам не удалось спасти школьника.

Экспертиза показала, что мальчик умер от отравления газом. Сейчас проводится доследственная проверка.

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