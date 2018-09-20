2018-09-20T11:58:23+03:00
Происшествия

В Минводах автомобилистка отбилась от троих грабителей

Они напали на нее с перцовым баллончиком
Татьяна ГУЩИНА
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В Минеральных Водах полицейские вместе с сотрудниками УФСБ России задержали троих разбойников. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в главном управлении МВД России по Ставропольскому краю, в полицию Минеральных Вод обратилась женщина с сообщением о нападении на нее троих мужчин.

- В момент нападения она находилась в салоне своего автомобиля, - добавили в ведомстве. - Брызгая в нее газом из перцового баллончика, двое нападавших потребовали деньги. Девушка оказалась не робкого десятка и оказала мужчинам сопротивление. Ничего не забрав, испуганные нападавшие скрылись с места преступления на ожидавшем их автомобиле с подельником за рулем.

Полицейские разыскали подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей, один из которых ранее неоднократно судим, в том числе за такой же разбой.

Мужчин задержали и доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по такой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.

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