Хабиб Нурмагомедов раскритиковал работу USADA
Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал работу американского антидопингового агентства, которое занимается проверкой бойцов UFC. В своем аккаунте в Твиттере спортсмен написал, что в USADA стало слишком политизированным.
- Теперь я понимаю, что USADA - организация очень нехороших людей. Слишком много политики, - отметил Нурмагомедов.
Вполне вероятно, что Хабиб разместил эту запись после того, как USADA дисквалифицировли бойца Джона Джонса, провалившего тест на допинг в июле прошлого года. Спортсмена наказали всего на 15 месяцев и уже 28 октября он сможет вернуться в октагон.
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