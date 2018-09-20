Хабиб Нурмагомедов раскритиковал работу USADA

20 Сент. 13:35 2018-09-20T13:35:18+03:00

Боец считает, что в агентстве стало слишком много политики

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Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал работу американского антидопингового агентства, которое занимается проверкой бойцов UFC. В своем аккаунте в Твиттере спортсмен написал, что в USADA стало слишком политизированным.

- Теперь я понимаю, что USADA - организация очень нехороших людей. Слишком много политики, - отметил Нурмагомедов.

Вполне вероятно, что Хабиб разместил эту запись после того, как USADA дисквалифицировли бойца Джона Джонса, провалившего тест на допинг в июле прошлого года. Спортсмена наказали всего на 15 месяцев и уже 28 октября он сможет вернуться в октагон.