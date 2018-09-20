Жителя Ессентуков с заразной формой туберкулеза принудительно отправят на лечение
В Ессентуках 53-летнего мужчину пришлось принудительно отправлять на лечение заразной формы туберкулеза.
- Пациент всячески избегал обследования и лечения от туберкулеза в ессентукском филиале «Пятигорского межрайонного противотуберкулёзного диспансера», - рассказали в прокуратуре края.
Как оказалось, в июне 2018 года пациент сам решил прервать лечение и просто сбежал из больницы. На не не подействовали ни уговоры врачей, ни сознание того, чт оон смертельно болен заразной формой туберкулеза и представляет опасность для окружающих.Тогда за дело взялась прокуратура, которая нарпавила в суд заявление о принудительной госпитализации. Суд удовлетворил заявление, и теперь судебные приставы должны доставить упрямого ессентучанина в диспансер.
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