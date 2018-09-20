Газпром построит в Карачаево-Черкесии уникальный спортивный объект

20 Сент. 16:29 2018-09-20T16:29:34+03:00

Об этом глава КЧР Рашид Темрезов договорился с Алексеем Миллером на встрече в Москве

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Рашид Темрезов встретился в Москве с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Глава республики поблагодарил Алексея Борисовича за существенную поддержку, которую он оказывает Карачаево-Черкесии в вопросе газификации населенных пунктов, особенно, отдаленных.

- Благодаря вашим личным решениям все наши инициативы находят поддержку у Газпрома. На протяжении последних лет мы ведем последовательную работу по газификации населенных пунктов. После газификации Урупского района компания ведет строительство газопровода «Карачаевск - Домбай», которое будет завершено в 2019 году. В этом же году начнется строительство газомагистрали «Карачаевск - Учкулан, Карт-Джурт, Хурзук» с отводом на Эльбрусский. Это тоже очень важное для республики направление, особенно с точки зрения социального развития отдаленных сельских населенных пунктов, - подчеркнул на встрече глава КЧР.

Помимо газификации, речь шла об участии Газпрома в строительстве спортивных объектов на территории региона. В республике по программе «Газпром-детям» были построены 12 многофункциональных спортивных площадок. Кроме того, Алексей Миллер поддержал обращение главы республики, и сейчас компания ведет строительство спорткомплекса с бассейном в Хабезском районе.

Стороны также договорились о строительстве еще одного крупного спортивного сооружения, который станет уникальным для региона.

Обсудили и вопрос, связанный с оплатой за потребленный газ. Было отмечено, что впервые республика вышла на 100-процентную оплату текущих платежей по всем категориям плательщиков. Алексей Миллер позитивно оценил совместную работу газовой компании и властей республики по газификации республики, улучшению платежной дисциплины. Было подчеркнуто, что сотрудничество будет продолжено и, безусловно, принесет реальные практические результаты.