Никаких очередей: специалисты Почты России показали ставропольское отделение нового формата

20 Сент. 18:02 2018-09-20T18:05:37+03:00

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В Ставрополе специалисты Почты России показали журналистам одно из 27-ми отделений нового формата. Оно находится в густонаселенном районе города на улице Ленина и после обновлений не знает, что такое очереди и недовольные клиенты. Чем оно отличается от других, "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказал замначальника Ставропольского почтамта Евгений Барнаш.

- Технические и организационные решения в разы улучшили сервис. Система электронной очереди ускорила обслуживание, новое оборудование - обработку и получение посылок, иная организация работы - повысила комфорт. Всего в крае более 600 отделений и мы хотим, чтобы обновились все, но это требует времени, - сказал Барнаш.

Отделение нового формата на Ленина открыли в Ставропольском крае еще в 2016 году. Оно было первым в регионе. Какая техника в деле и как работает персонал сегодня, показала замруководителя отделения Анастасия Вельмякина.

- Сразу на входе появилась конструкция с множеством ячеек - почтамат. Через него в любое время суток вне зависимости от графика работы отделения можно получить посылку. Чтобы им воспользоваться, надо указать в интернет-заказе, что посылку хотите забрать здесь. О том, что она уже пришла, оператор сообщит через смс-уведомление с уникальным кодом. Клиенту останется ввести данные на мониторе, отсканировать штрих-код и оплатить заказ. Для удобства напротив почтамата поставили банкомат, - отметила специалист.

В клиентском зале указали на новое зонирование и автоматизацию работы. Теперь вместо прилавка - открытые стеллажи с прессой и марками. Начальник отделения сидит не в отдельном кабинете, а рядом с операторами. Каждое движение сотрудника и клиента фиксирует камера.

- В операционном зале работают 6 окон и введена система электронных очередей. На входе работает специальный автомат, на его мониторе выделены окошки с понятным определением услуг. Чтобы получить услугу, клиент выбирает одну из опций и получает талон с номером. Затем он отслеживает номер на мониторах над окошками и ждет звуковое оповещение с приглашением пройти к оператору. Максимальное время ожидания - 10 минут, и это в самые пиковые моменты. Обычно гораздо меньше, - продолжает Анастасия.

Еще для ускорения обслуживания в клиентский зал вынесли систему адресного хранения. Если раньше после передачи квитка о получении бандероли сотрудник уходил в "недра" и долго копался в куче посылок, то теперь оператор протягивает руку на полку позади себя и сразу вручает посылку клиенту.

- На стеллажах есть коды хранения, идентичные тем, что указаны в извещении. По ним мы за секунды находим посылку, - рассказала оператор.

Для бережной доставки почтового отправления в пункт регистрации заработала "умная" конвейерная лента. С оптимальной скорость транспортер вовремя "передает" коробку или пакет в руки сотрудников и не допускает опрокидывания.

- С запуском программы "ОПС нового формата" Почта России также ввела в работу мобильное приложение, через которое можно отслеживать путь следования посылки, узнавать о месте и дате ее прибытия, заказывать курьера и пользоваться другими услугами, - отметил руководитель направления корпоративных коммуникаций северокавказского почтового управления Назар Яхимович.

О курьерской доставке отдельно рассказала начальник соответствующего отдела:

- Мы доставляем отправления в любое назначенное клиентом время и место. Перед вручением мы созваниваемся с людьми и обо всем договариваемся. Курьерская пересылка отличается от обычной сжатыми сроками: до Москвы посылка идет сутки, а на Сахалин и Камчатку до 4 дней, - подчеркнула руководитель участка курьерской доставки в Ставрополе Маргарита Калинская.

Статус отправления и маршрут курьера выводит на экран компьютера программа. Через спутниковую связь участок получает информацию в реальном времени и видит на карте, получил человек посылку или нет. Кстати, участок курьерской доставки находится в здании Ставропольского почтамта. Здесь же расположено самое крупное и оживленное отделение региона, тридцать пятое. За месяц в нем обрабатывают до четверти миллиона (!) входящей и исходящей корреспонденции и бандеролей. Со слов начальника этого отделения Ирины Тарасенко, за день операторы обслуживают полсотни организаций и до 400 посетителей.

- Отделение работает с более чем 2000 организаций города. Из крупных - Судебный департамент, Минюст, Газпромтрансгаз, Прокуратура, ГУВД, Пенсионный фонд и другие, - отметил замначальника Ставропольского почтамта Евгений Барнаш.

Здесь также по программе обновления появились терминалы для электронной очереди, система видеонаблюдения, новое программное обеспечение и прочее. По оценке специалистов Почты России за год в Ставрополе планируют автоматизировать и капитально отремонтировать еще два отделения в Юго-западном и Северо-западном районах.