2018-09-20T17:30:02+03:00
Происшествия

Глава строительной компании Каляда украл у Ставрополья 6 миллионов

Мошенник завысил стоимость работ при строительстве жилья для "аварийных" переселенцев
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае осудили директора строительной фирмы ООО "Альянс Ко", обманувшего администрацию Предгорного района на 6 млн рублей. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольского краевого суда, Евгений Каляда завысил стоимость работ при участии в долевом строительстве многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилищного фонда.

- Акты и справки, содержащие ложные и недостоверные сведения, Каляда предоставил главе администрации муниципального образования Подкумский сельсовет, - добавили в ведомстве. - От администрации ему поступили 6 143 275 рублей, которые директор строительной фирмы похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Заседание суда прошло сегодня. Генеральный директор ООО "Альянс Ко" приговорен к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод
Эксклюзивные автомобили от SKODA теперь можно купить и в Минводах
Рамзан Кадыров предложил ввести военное образование в школах
В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей
Владикавказ накрыло облако шашлычного дыма
Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде
Тысячи фальшивых долларов США нашли у жителей Владикавказа
Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»
Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео
За взятку следователю житель Пятигорска заплатит 5 миллионов и сядет на 5 лет
В Кабардино-Балкарии без вести пропал 23-летний парень
Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии
Пожилой ставрополец изнасиловал 31-летнюю дочь
В Пятигорске водитель сбил насмерть пешехода и спрятался на даче
Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение 3 млн рублей из пенсионного фонда
В КБР обезврежена мощная бомба
В Дагестане произошло подводное землетрясение
В Ингушетии передано в суд дело террористов, пытавшихся подорвать имама
Владимир Васильев поручил построить в селе Миатли новую школу взамен сгоревшей
В Пятигорске иномарка сбила насмерть пешехода и скрылась
В Чечне торжественно открыт третий православный храм