Глава строительной компании Каляда украл у Ставрополья 6 миллионов

20 Сент. 17:29 2018-09-20T17:30:02+03:00

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В Ставропольском крае осудили директора строительной фирмы ООО "Альянс Ко", обманувшего администрацию Предгорного района на 6 млн рублей. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольского краевого суда, Евгений Каляда завысил стоимость работ при участии в долевом строительстве многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилищного фонда.

- Акты и справки, содержащие ложные и недостоверные сведения, Каляда предоставил главе администрации муниципального образования Подкумский сельсовет, - добавили в ведомстве. - От администрации ему поступили 6 143 275 рублей, которые директор строительной фирмы похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Заседание суда прошло сегодня. Генеральный директор ООО "Альянс Ко" приговорен к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.