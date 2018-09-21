В КБР трое школьников спасли тонувшего мужчину

21 Сент. 08:44 2018-09-21T09:57:52+03:00

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Юных героев из третьей школы Нальчика чествуют в Кабардино-Балкарии. Как выяснила «Комсомольская правда на Северном Кавказе», ребята спасли тонувшего в реке мужчину.

По имеющимся предварительным данным, ученики восьмого класса местной школы случайно увидели во время прогулки мужчину в реке. Сперва ребята решили, что тот просто решиль искупаться, однако чуть позже заметили, что он не движется и медленно уходит под воду. Ребята бросились ему на помощь, кинулись в бурную реку и и вытащили из воды.

К тому моменту мужчина совсем уже не дышал. Вызвав скорую помощь, школьники немедленно стали сами оказывать ему первую омощь. Благодаря их действиям, спасенный мужчина выжил.