На Ставрополье подросток устроил ДТП, взяв покататься чужую машину

21 Сент. 10:00 2018-09-21T10:00:37+03:00

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Авария с участием 16-летнего парня произошла в ночь на 21 сентября в станице Новотроицкой Изобильненского района Ставропольского края.

Выяснилось, что около половины первого ночи неопытный водитель взял машину покататься. Находясь за рулем автомобиля «Ауди 100», на большой скорости юноша протаранил придорожный столб, в результате чего машина перевернулась на крышу.

Молодого человека с серьезной травмой головы и открытым переломом ноги приехавшие по вызову медики срочно госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь врачи.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что юный виновник аварии без спроса взял иномарку у своего родственника. Прав у него не было. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.