На Ставрополье в ДТП два человека погибли и один попал в больницу
На Ставрополье в ДТП два человека погибли и один попал в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, авария произошла около пяти утра 21 сентября в Степновском районе.
Согласно предварительным данным, мужчина за рулем "Лады Гранты" ехал по дороге "Зеленокумск – Соломенское - Степное" на высокой скорости. На 36 километре трассы водитель не справился с управлением и слетел в кювет, где машина перевернулась.
В результате аварии, 45-летний житель Чечни, управлявший машиной, погиб, а два его пассажира попали в реанимацию. В больнице чуть позже скончался один из пострадавших.
Никто из участников аварии не был пристегнут ремнями безопасности.
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