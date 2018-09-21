21 Сент. 12:08 2018-09-21T12:08:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье в ДТП два человека погибли и один попал в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, авария произошла около пяти утра 21 сентября в Степновском районе.

Согласно предварительным данным, мужчина за рулем "Лады Гранты" ехал по дороге "Зеленокумск – Соломенское - Степное" на высокой скорости. На 36 километре трассы водитель не справился с управлением и слетел в кювет, где машина перевернулась.

В результате аварии, 45-летний житель Чечни, управлявший машиной, погиб, а два его пассажира попали в реанимацию. В больнице чуть позже скончался один из пострадавших.

Никто из участников аварии не был пристегнут ремнями безопасности.