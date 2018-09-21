В воскресенье на Крепостной горе малышей ждут гигантский боулинг и надувной дартс
Ставропольское отделение ПАО Сбербанк примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Ставрополя, которые состоятся в ближайшие выходные. На Крепостной горе в воскресенье маленьких горожан ждут занимательные спортивные забавы - гигантский боулинг, надувной дартс, баланс, детский городок. А команда банка поучаствует в велопробеге, который стартует там же.
- Сбербанк традиционно поддерживает социально значимые проекты, активно участвует в городской жизни, - говорит управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Алексей Чванов. - В прошлом году мы помогли в обустройстве экотропы. В нынешнем поддерживаем масштабную спортивную программу праздника. Это полностью совпадает с ценностями корпоративной культуры Сбербанка. И мы бы хотели, чтобы поклонников спорта и здорового образа жизни в нашем городе стало еще больше.
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