В Невинномысске грабитель обчистил кассу магазина

21 Сент. 13:59 2018-09-21T14:00:18+03:00

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Кассу одного из гипермаркетов в Невинномысске преступник обчистил на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

- На записях с камеры видеонаблюдения видно, что некий мужчина воспользовался оставленным ключом в кассе и взял оттуда несколько купюр, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МВД Ставропольского края. - Вскоре после обращения директора магазина злоумышленника задержали.

Оказалось, он уже был неоднократно судим за различные преступления. Часть похищенных средств удалось вернуть владельцу магазина. Уголовное дело направлено в суд.