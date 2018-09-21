2018-09-21T15:32:04+03:00
Происшествия

На Ставрополье прогнозируют град

МЧС предупреждает о возможных происшествиях
Евгения СОКОРЕВА
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Готовьте свои автоГотовьте свои автоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае в ближайшее время придет циклон с градом, грозой, ливнем и ветром до 20 метров в секунду. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе аварийных служб региона, непогоду ожидают во второй половине сегодняшнего дня и до 23 сентября, а также 24 числа в ночь.

- В это время существует вероятность возникновения ЧС природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местности, нарушениями в работе дренажных систем, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, ухудшением условий дорожного движения, повреждением линий связи и ЛЭП, повреждением кровли и других происшествий, - добавили в ГУ МЧС России по СК.

Спасатели настоятельно рекомендуют подготовить авто к встрече с осадками и не выходить на улицу в шторм.

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