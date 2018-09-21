2018-09-21T17:05:46+03:00
Общество

В Ставрополе построят первую в России микробиологическую лабораторию в тысячу квадратов

Она заработает к концу 2019 года
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: EAST NEWSФото: EAST NEWS
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В Ставрополе заложили первый камень в основание будущего Северо-Кавказского центра микробиологических исследований. Это будет первая лаборатория такого типа и организации в России. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" организаторы проекта, на строительство и оснащение объекта потратят 126 млн рублей. Площадь Центра достигнет тысячи квадратных метров.

- Мы объединяем у себя и диагностику, и создание препарата на основе микробиологических технологий. Надеемся, что к концу 2019 году лаборатория уже будет работать, - сказала профессор кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом бактериологии и главный внештатный бактериолог Ставропольского края Елена Алиева.

Ожидается, что Центр микробиологических исследований позволит отслеживать штаммы, не чувствительные к действию антибиотиков, и по-новому восстанавливать микроценоз кишечника после антибактериальной терапии.

- Здесь будут применяться технологии персонифицированной медицины, и непосредственно для каждого пациента будет подбираться своё пробиотическое лекарство, - добавили специалисты.

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