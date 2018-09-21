Во Владикавказе проведут первенство Европы по боксу

21 Сент. 19:05 2018-09-21T19:06:20+03:00

В нем поучаствуют молодые спортсмены от 19 до 22 лет

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Столицу Северной Осетии выбрали площадкой проведения первенства Европы по боксу-2019. Турнир пройдет с 8 по 17 марта и поучаствуют в нем спортсмены от 19 до 22 лет.

- Уверен, что Федерация бокса России совместно с оргкомитетом соревнований великолепно организует это первенство, - привели слова главы EUBC Франко Фальчинелли в пресс-службе Федерации Бокса России.

Прошлый турнир прошел в Румынии в городе Тыргу-Жиу. Тогда Россия одержала победу в общекомандном зачете соревнований.