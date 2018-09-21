2018-09-21T18:00:22+03:00
Происшествия

Полицейский из Северной Осетии спас сироту от гибели

Младший сержант увидел девушку за перилами моста
Евгения СОКОРЕВА
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Оказалось, девушка захотела спрыгнуть из-за расставания с возлюбленнымОказалось, девушка захотела спрыгнуть из-за расставания с возлюбленным
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Сегодня, ранним утром, полицейский спас сироту в Северной Осетии. Младший сержант патрулировал улицу и увидел молоденькую девушку на мосту. Она вытирала слезы и била руками по перилам, а потом стала перелезать за ограждение.

- Я подскочил, схватил ее, еще и парень проходил, он помог мне тоже. Я начал расспрашивать ее, почему она это собирается сделать, но девушка не смогла ничего внятно объяснить, рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" Азамат Мамаев.

О произошедшем сотрудник республиканского МВД доложил в Дежурную часть. До приезда коллег Мамаев узнал, что девушку зовут Алина, она сирота, и ее с ребенком бросил возлюбленный. Сейчас о ней заботятся медики республиканской клинической больни

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