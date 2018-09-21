В Карачаево-Черкесии в трещину в леднике сорвались три альпиниста

21 Сент. 19:31 2018-09-21T19:31:57+03:00

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В горах Карачаево-Черкесии ищут туристов. Три альпиниста совершали восхождение на гору Белалакая и сорвались в трещину в леднике Суфруджу.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе в аварийной службе республики, информацию о происшествии спасатели получили сегодня около обеда. К ним сразу выдвинулись члены Домбайского поисково-спасательного подразделения МЧС России и сотрудники местного аварийно-спасательного формирования.

- В 15.30 из города Минеральные Воды вылетел вертолет МЧС России, который транспортировал группу спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве трех человек из поселка Домбай на ледник Суфруджу для оперативного реагирования на происшествие, - добавили в МЧС по КЧР.

Пока это последняя информация. Нашли туристов или нет - не сообщается.