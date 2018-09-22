2018-09-24T13:08:40+03:00
Происшествия

В детском лагере Дагестана умер 10-летний мальчик

Инцидентом уже занялся региональный следственный комитет
Татьяна ГУЩИНА
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В детском лагере Дагестана умер 10-летний мальчик. По предварительным данным, от отравления.

Сейчас инцидентом занимаются следователи. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в СУСК РФ по Дагестану, 13 сентября 10-летний ребенок несколько раз приходил в медпункт и жаловался на головную боль и тошноту.

- Мальчику сделали промывание желудка и дали лекарство, - добавил в ведомстве. - Ночью его состояние ухудшилось, и работники центра приняли решение отвезли его в больницу. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

После инцидента Следственными органами СК РФ по республике Дагестан возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Сейчас следователи допрашивают родственников ребенка, других воспитанников. Также назначена судебная медицинская экспертиза, чтобы выяснить точную причину смерти мальчика, а также выяснения, насколько качественно и своевременно ребенку была оказана медицинская помощь.

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