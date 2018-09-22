В центре Ставрополя перевернулась легковушка с людьми

22 Сент. 12:35 2018-09-22T12:36:29+03:00

Виной всему, по мнению горожан, слишком высокая скорость автомобиля и слишком высокая самоуверенность водителя «девятки».

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В Ставрополе в ночь на 22 сентября отечественный автомобиль «ВАЗ-21099» не рассчитал скорость и «догнал» впереди едущую «Ладу Калину». Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях региона, выложив фото аварии. Все произошло на улице Ленина. Лишь по счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал.

Как отмечают пользователи сети, такая авария просто не должна была случиться на улице, где один за другим установлены несколько «лежачих полицейских». Виной всему, по мнению горожан, слишком высокая скорость автомобиля и слишком высокая самоуверенность водителя «девятки».