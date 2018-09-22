В Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Москвы
Он был участником соревнований по парапланеризму, которые проходят в эти дни в Чегемском районе
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В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Москвы. Он был участником соревнований по парапланеризму, которые проходят в эти дни в Чегемском районе. Все произошло поблизости от горы Ак-Кая. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Нальчикского подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
- По предварительной версии, москвич отклонился от маршрута и летел на малой высоте, - добавили в ведомстве.
На момент обнаружения спортсмен уже не подавал признаков жизни.
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