В Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Москвы

22 Сент. 13:52 2018-09-22T13:52:38+03:00

Он был участником соревнований по парапланеризму, которые проходят в эти дни в Чегемском районе

Изменить размер текста: A A

В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Москвы. Он был участником соревнований по парапланеризму, которые проходят в эти дни в Чегемском районе. Все произошло поблизости от горы Ак-Кая. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Нальчикского подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

- По предварительной версии, москвич отклонился от маршрута и летел на малой высоте, - добавили в ведомстве.

На момент обнаружения спортсмен уже не подавал признаков жизни.