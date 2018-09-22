Вандалы повредили памятник азербайджанскому поэту Низами в Дагестане

22 Сент. 14:21 2018-09-22T14:21:32+03:00

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В Дагестане вандалы повредили памятник азербайджанскому мыслителю и поэту Низами Гянджеви. Монумент установлен в парке в Дербенте. Об инциденте сообщили пользователи социальной сети Facebook. Как оказалось, памятник уже не в первый раз подвергается атаке вандалов: в ночь на 9 января 2015 года неизвестные подожгли памятник Низами Гянджеви, а в конце ноября 2017 года злоумышленники не только повредили памятник, но и выдернули и унесли молодые ели, посаженные в парка, названном в честь поэта. В обоих случаях вандалы задержаны не были.

Теперь новый инцидент.

- В парке Дербента в очередной раз совершен акт вандализма, написали жители города в в Facebook-сообществе "Жемчужина Юга". - Злоумышленники повредили памятник поэту Низами Гянджеви. Все пальцы правой руки поэта сломаны.